Валюты / DXLG
DXLG: Destination XL Group Inc
1.42 USD 0.03 (2.07%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DXLG за сегодня изменился на -2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.41, а максимальная — 1.45.
Следите за динамикой Destination XL Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.41 1.45
Годовой диапазон
0.90 3.11
- Предыдущее закрытие
- 1.45
- Open
- 1.45
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Low
- 1.41
- High
- 1.45
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -2.07%
- Месячное изменение
- 10.08%
- 6-месячное изменение
- -5.96%
- Годовое изменение
- -51.20%
