Valute / DXLG
DXLG: Destination XL Group Inc
1.38 USD 0.08 (5.48%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DXLG ha avuto una variazione del -5.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.47.
Segui le dinamiche di Destination XL Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.38 1.47
Intervallo Annuale
0.90 3.11
- Chiusura Precedente
- 1.46
- Apertura
- 1.45
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Minimo
- 1.38
- Massimo
- 1.47
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- -5.48%
- Variazione Mensile
- 6.98%
- Variazione Semestrale
- -8.61%
- Variazione Annuale
- -52.58%
21 settembre, domenica