Devises / DXLG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DXLG: Destination XL Group Inc
1.38 USD 0.08 (5.48%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DXLG a changé de -5.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.38 et à un maximum de 1.47.
Suivez la dynamique Destination XL Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXLG Nouvelles
- Destination XL Q2 Sales Down 9 Percent
- Destination XL stock rating reiterated as Buy by DA Davidson
- Earnings call transcript: Destination XL Group Q2 2025 results beat EPS expectations
- Destination XL Group earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Destination Xl Revenue Falls 7.5% in Q2
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Destination XL Group chief marketing officer James Reath resigns
- Selma Welcomes DXL: Because Offering Big + Tall Men’s Clothes That Fit Shouldn’t Be Remarkable, But It Is
- DXL, Now Open In Boca Raton: Clothes That Actually Fit Big + Tall Men Shouldn’t Be A Crazy Idea, Right?
- DA Davidson cuts DXLG stock target to $2, maintains Buy
- Destination XL Group, Inc. (DXLG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Destination XL Group earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Destination XL Group, Inc. Reports First Quarter Financial Results
- East Hanover Welcomes DXL: Because Offering Big + Tall Men’s Clothes That Fit Shouldn’t Be Remarkable, But It Is
- DXL, Now Open In Syracuse: Clothes That Actually Fit Big + Tall Men Shouldn’t Be A Crazy Idea, Right?
- Destination XL Group, Inc. to Announce First Quarter 2025 Financial Results on Thursday, May 29, 2025
- Destination XL Is Entering Going-Concern Territory In Another Bad Quarter For Comps (DXLG)
Range quotidien
1.38 1.47
Range Annuel
0.90 3.11
- Clôture Précédente
- 1.46
- Ouverture
- 1.45
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Plus Bas
- 1.38
- Plus Haut
- 1.47
- Volume
- 82
- Changement quotidien
- -5.48%
- Changement Mensuel
- 6.98%
- Changement à 6 Mois
- -8.61%
- Changement Annuel
- -52.58%
20 septembre, samedi