DXLG: Destination XL Group Inc
1.43 USD 0.03 (2.05%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DXLG hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.43 bis zu einem Hoch von 1.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Destination XL Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DXLG News
- Destination XL Q2 Sales Down 9 Percent
- Destination XL stock rating reiterated as Buy by DA Davidson
- Earnings call transcript: Destination XL Group Q2 2025 results beat EPS expectations
- Destination XL Group earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Destination Xl Revenue Falls 7.5% in Q2
- Nvidia, Agilent, Snowflake, and more set to report earnings Wednesday
- Destination XL Group chief marketing officer James Reath resigns
- Selma Welcomes DXL: Because Offering Big + Tall Men’s Clothes That Fit Shouldn’t Be Remarkable, But It Is
- DXL, Now Open In Boca Raton: Clothes That Actually Fit Big + Tall Men Shouldn’t Be A Crazy Idea, Right?
- DA Davidson cuts DXLG stock target to $2, maintains Buy
- Destination XL Group, Inc. (DXLG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Destination XL Group earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Destination XL Group, Inc. Reports First Quarter Financial Results
- East Hanover Welcomes DXL: Because Offering Big + Tall Men’s Clothes That Fit Shouldn’t Be Remarkable, But It Is
- DXL, Now Open In Syracuse: Clothes That Actually Fit Big + Tall Men Shouldn’t Be A Crazy Idea, Right?
- Destination XL Group, Inc. to Announce First Quarter 2025 Financial Results on Thursday, May 29, 2025
- Destination XL Is Entering Going-Concern Territory In Another Bad Quarter For Comps (DXLG)
Tagesspanne
1.43 1.47
Jahresspanne
0.90 3.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.46
- Eröffnung
- 1.45
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Tief
- 1.43
- Hoch
- 1.47
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -2.05%
- Monatsänderung
- 10.85%
- 6-Monatsänderung
- -5.30%
- Jahresänderung
- -50.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K