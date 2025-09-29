- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre
Курс CTO-PA за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.67, а максимальная — 21.96.
Следите за динамикой CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTO-PA сегодня?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) сегодня оценивается на уровне 21.81. Инструмент торгуется в пределах 0.65%, вчерашнее закрытие составило 21.67, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTO-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre в настоящее время оценивается в 21.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.07% и USD. Отслеживайте движения CTO-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции CTO-PA?
Вы можете купить акции CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) по текущей цене 21.81. Ордера обычно размещаются около 21.81 или 22.11, тогда как 15 и -0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTO-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTO-PA?
Инвестирование в CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre предполагает учет годового диапазона 20.08 - 23.00 и текущей цены 21.81. Многие сравнивают -2.59% и 7.07% перед размещением ордеров на 21.81 или 22.11. Изучайте ежедневные изменения цены CTO-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CTO Realty Growth, Inc.?
Самая высокая цена CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) за последний год составила 23.00. Акции заметно колебались в пределах 20.08 - 23.00, сравнение с 21.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CTO Realty Growth, Inc.?
Самая низкая цена CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) за год составила 20.08. Сравнение с текущими 21.81 и 20.08 - 23.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTO-PA?
В прошлом CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.67 и 7.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.67
- Open
- 21.96
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Low
- 21.67
- High
- 21.96
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- 7.07%
- Годовое изменение
- 7.07%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%