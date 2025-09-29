КотировкиРазделы
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre

21.81 USD 0.14 (0.65%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTO-PA за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.67, а максимальная — 21.96.

Следите за динамикой CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTO-PA сегодня?

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) сегодня оценивается на уровне 21.81. Инструмент торгуется в пределах 0.65%, вчерашнее закрытие составило 21.67, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTO-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre?

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre в настоящее время оценивается в 21.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.07% и USD. Отслеживайте движения CTO-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции CTO-PA?

Вы можете купить акции CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) по текущей цене 21.81. Ордера обычно размещаются около 21.81 или 22.11, тогда как 15 и -0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTO-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTO-PA?

Инвестирование в CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre предполагает учет годового диапазона 20.08 - 23.00 и текущей цены 21.81. Многие сравнивают -2.59% и 7.07% перед размещением ордеров на 21.81 или 22.11. Изучайте ежедневные изменения цены CTO-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CTO Realty Growth, Inc.?

Самая высокая цена CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) за последний год составила 23.00. Акции заметно колебались в пределах 20.08 - 23.00, сравнение с 21.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CTO Realty Growth, Inc.?

Самая низкая цена CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) за год составила 20.08. Сравнение с текущими 21.81 и 20.08 - 23.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTO-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTO-PA?

В прошлом CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.67 и 7.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.67 21.96
Годовой диапазон
20.08 23.00
Предыдущее закрытие
21.67
Open
21.96
Bid
21.81
Ask
22.11
Low
21.67
High
21.96
Объем
15
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
-2.59%
6-месячное изменение
7.07%
Годовое изменение
7.07%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.