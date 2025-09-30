- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre
A taxa do CTO-PA para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.67 e o mais alto foi 21.96.
Veja a dinâmica do par de moedas CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CTO-PA hoje?
Hoje CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) está avaliado em 21.81. O instrumento é negociado dentro de 0.65%, o fechamento de ontem foi 21.67, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTO-PA em tempo real.
As ações de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre pagam dividendos?
Atualmente CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre está avaliado em 21.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.07% e USD. Monitore os movimentos de CTO-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CTO-PA?
Você pode comprar ações de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) pelo preço atual 21.81. Ordens geralmente são executadas perto de 21.81 ou 22.11, enquanto 15 e -0.68% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTO-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CTO-PA?
Investir em CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre envolve considerar a faixa anual 20.08 - 23.00 e o preço atual 21.81. Muitos comparam -2.59% e 7.07% antes de enviar ordens em 21.81 ou 22.11. Estude as mudanças diárias de preço de CTO-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CTO Realty Growth, Inc.?
O maior preço de CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) no último ano foi 23.00. As ações oscilaram bastante dentro de 20.08 - 23.00, e a comparação com 21.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CTO Realty Growth, Inc.?
O menor preço de CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) no ano foi 20.08. A comparação com o preço atual 21.81 e 20.08 - 23.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTO-PA?
No passado CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.67 e 7.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.67
- Open
- 21.96
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Low
- 21.67
- High
- 21.96
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- -2.59%
- Mudança de 6 meses
- 7.07%
- Mudança anual
- 7.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4