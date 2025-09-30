CotaçõesSeções
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre

21.81 USD 0.14 (0.65%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CTO-PA para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.67 e o mais alto foi 21.96.

Veja a dinâmica do par de moedas CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CTO-PA hoje?

Hoje CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) está avaliado em 21.81. O instrumento é negociado dentro de 0.65%, o fechamento de ontem foi 21.67, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTO-PA em tempo real.

As ações de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre pagam dividendos?

Atualmente CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre está avaliado em 21.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.07% e USD. Monitore os movimentos de CTO-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CTO-PA?

Você pode comprar ações de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) pelo preço atual 21.81. Ordens geralmente são executadas perto de 21.81 ou 22.11, enquanto 15 e -0.68% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTO-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CTO-PA?

Investir em CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre envolve considerar a faixa anual 20.08 - 23.00 e o preço atual 21.81. Muitos comparam -2.59% e 7.07% antes de enviar ordens em 21.81 ou 22.11. Estude as mudanças diárias de preço de CTO-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CTO Realty Growth, Inc.?

O maior preço de CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) no último ano foi 23.00. As ações oscilaram bastante dentro de 20.08 - 23.00, e a comparação com 21.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CTO Realty Growth, Inc.?

O menor preço de CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) no ano foi 20.08. A comparação com o preço atual 21.81 e 20.08 - 23.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTO-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTO-PA?

No passado CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.67 e 7.07% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.67 21.96
Faixa anual
20.08 23.00
Fechamento anterior
21.67
Open
21.96
Bid
21.81
Ask
22.11
Low
21.67
High
21.96
Volume
15
Mudança diária
0.65%
Mudança mensal
-2.59%
Mudança de 6 meses
7.07%
Mudança anual
7.07%
