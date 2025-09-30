- Aperçu
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre
Le taux de change de CTO-PA a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.67 et à un maximum de 21.96.
Suivez la dynamique CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CTO-PA aujourd'hui ?
L'action CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre est cotée à 21.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.65%, a clôturé hier à 21.67 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de CTO-PA présente ces mises à jour.
L'action CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre verse-t-elle des dividendes ?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre est actuellement valorisé à 21.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CTO-PA.
Comment acheter des actions CTO-PA ?
Vous pouvez acheter des actions CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre au cours actuel de 21.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.81 ou de 22.11, le 15 et le -0.68% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CTO-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CTO-PA ?
Investir dans CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.08 - 23.00 et le prix actuel 21.81. Beaucoup comparent -2.59% et 7.07% avant de passer des ordres à 21.81 ou 22.11. Consultez le graphique du cours de CTO-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CTO Realty Growth, Inc. ?
Le cours le plus élevé de CTO Realty Growth, Inc. l'année dernière était 23.00. Au cours de 20.08 - 23.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CTO Realty Growth, Inc. ?
Le cours le plus bas de CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) sur l'année a été 20.08. Sa comparaison avec 21.81 et 20.08 - 23.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CTO-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CTO-PA a-t-elle été divisée ?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.67 et 7.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.67
- Ouverture
- 21.96
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Plus Bas
- 21.67
- Plus Haut
- 21.96
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- 0.65%
- Changement Mensuel
- -2.59%
- Changement à 6 Mois
- 7.07%
- Changement Annuel
- 7.07%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4