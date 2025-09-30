- Panoramica
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre
Il tasso di cambio CTO-PA ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.67 e ad un massimo di 21.96.
Segui le dinamiche di CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CTO-PA oggi?
Oggi le azioni CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre sono prezzate a 21.81. Viene scambiato all'interno di 0.65%, la chiusura di ieri è stata 21.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTO-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre pagano dividendi?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre è attualmente valutato a 21.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTO-PA.
Come acquistare azioni CTO-PA?
Puoi acquistare azioni CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre al prezzo attuale di 21.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.81 o 22.11, mentre 15 e -0.68% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTO-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CTO-PA?
Investire in CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre implica considerare l'intervallo annuale 20.08 - 23.00 e il prezzo attuale 21.81. Molti confrontano -2.59% e 7.07% prima di effettuare ordini su 21.81 o 22.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTO-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CTO Realty Growth, Inc.?
Il prezzo massimo di CTO Realty Growth, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.00. All'interno di 20.08 - 23.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CTO Realty Growth, Inc.?
Il prezzo più basso di CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) nel corso dell'anno è stato 20.08. Confrontandolo con gli attuali 21.81 e 20.08 - 23.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTO-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTO-PA?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.67 e 7.07%.
- Chiusura Precedente
- 21.67
- Apertura
- 21.96
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Minimo
- 21.67
- Massimo
- 21.96
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.65%
- Variazione Mensile
- -2.59%
- Variazione Semestrale
- 7.07%
- Variazione Annuale
- 7.07%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4