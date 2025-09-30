QuotazioniSezioni
Valute / CTO-PA
Tornare a Azioni

CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre

21.81 USD 0.14 (0.65%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTO-PA ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.67 e ad un massimo di 21.96.

Segui le dinamiche di CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CTO-PA oggi?

Oggi le azioni CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre sono prezzate a 21.81. Viene scambiato all'interno di 0.65%, la chiusura di ieri è stata 21.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTO-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre pagano dividendi?

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre è attualmente valutato a 21.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTO-PA.

Come acquistare azioni CTO-PA?

Puoi acquistare azioni CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre al prezzo attuale di 21.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.81 o 22.11, mentre 15 e -0.68% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTO-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CTO-PA?

Investire in CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre implica considerare l'intervallo annuale 20.08 - 23.00 e il prezzo attuale 21.81. Molti confrontano -2.59% e 7.07% prima di effettuare ordini su 21.81 o 22.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTO-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CTO Realty Growth, Inc.?

Il prezzo massimo di CTO Realty Growth, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.00. All'interno di 20.08 - 23.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CTO Realty Growth, Inc.?

Il prezzo più basso di CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) nel corso dell'anno è stato 20.08. Confrontandolo con gli attuali 21.81 e 20.08 - 23.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTO-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTO-PA?

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.67 e 7.07%.

Intervallo Giornaliero
21.67 21.96
Intervallo Annuale
20.08 23.00
Chiusura Precedente
21.67
Apertura
21.96
Bid
21.81
Ask
22.11
Minimo
21.67
Massimo
21.96
Volume
15
Variazione giornaliera
0.65%
Variazione Mensile
-2.59%
Variazione Semestrale
7.07%
Variazione Annuale
7.07%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4