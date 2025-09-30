KurseKategorien
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre

21.81 USD 0.14 (0.65%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTO-PA hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.67 bis zu einem Hoch von 21.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CTO-PA heute?

Die Aktie von CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) notiert heute bei 21.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.65% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.67 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von CTO-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CTO-PA Dividenden?

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre wird derzeit mit 21.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CTO-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CTO-PA-Aktien?

Sie können Aktien von CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) zum aktuellen Kurs von 21.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.81 oder 22.11 platziert, während 15 und -0.68% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CTO-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CTO-PA-Aktien?

Bei einer Investition in CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre müssen die jährliche Spanne 20.08 - 23.00 und der aktuelle Kurs 21.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.59% und 7.07%, bevor sie Orders zu 21.81 oder 22.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CTO-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CTO Realty Growth, Inc.?

Der höchste Kurs von CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.00. Innerhalb von 20.08 - 23.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CTO Realty Growth, Inc.?

Der niedrigste Kurs von CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.08. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.81 und der Spanne 20.08 - 23.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CTO-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CTO-PA statt?

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.67 und 7.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.67 21.96
Jahresspanne
20.08 23.00
Vorheriger Schlusskurs
21.67
Eröffnung
21.96
Bid
21.81
Ask
22.11
Tief
21.67
Hoch
21.96
Volumen
15
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
-2.59%
6-Monatsänderung
7.07%
Jahresänderung
7.07%
