CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre

21.81 USD 0.14 (0.65%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CTO-PAの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり21.67の安値と21.96の高値で取引されました。

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CTO-PA株の現在の価格は？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preの株価は本日21.81です。0.65%内で取引され、前日の終値は21.67、取引量は15に達しました。CTO-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preの株は配当を出しますか？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preの現在の価格は21.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.07%やUSDにも注目します。CTO-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CTO-PA株を買う方法は？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preの株は現在21.81で購入可能です。注文は通常21.81または22.11付近で行われ、15や-0.68%が市場の動きを示します。CTO-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CTO-PA株に投資する方法は？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preへの投資では、年間の値幅20.08 - 23.00と現在の21.81を考慮します。注文は多くの場合21.81や22.11で行われる前に、-2.59%や7.07%と比較されます。CTO-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CTO Realty Growth, Inc.の株の最高値は？

CTO Realty Growth, Inc.の過去1年の最高値は23.00でした。20.08 - 23.00内で株価は大きく変動し、21.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CTO Realty Growth, Inc.の株の最低値は？

CTO Realty Growth, Inc.(CTO-PA)の年間最安値は20.08でした。現在の21.81や20.08 - 23.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CTO-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CTO-PAの株式分割はいつ行われましたか？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Preは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.67、7.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.67 21.96
1年のレンジ
20.08 23.00
以前の終値
21.67
始値
21.96
買値
21.81
買値
22.11
安値
21.67
高値
21.96
出来高
15
1日の変化
0.65%
1ヶ月の変化
-2.59%
6ヶ月の変化
7.07%
1年の変化
7.07%
