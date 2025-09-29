报价部分
CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre

21.81 USD 0.14 (0.65%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CTO-PA汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点21.67和高点21.96进行交易。

关注CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CTO-PA股票今天的价格是多少？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre股票今天的定价为21.81。它在0.65%范围内交易，昨天的收盘价为21.67，交易量达到15。CTO-PA的实时价格图表显示了这些更新。

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre股票是否支付股息？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre目前的价值为21.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.07%和USD。实时查看图表以跟踪CTO-PA走势。

如何购买CTO-PA股票？

您可以以21.81的当前价格购买CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre股票。订单通常设置在21.81或22.11附近，而15和-0.68%显示市场活动。立即关注CTO-PA的实时图表更新。

如何投资CTO-PA股票？

投资CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre需要考虑年度范围20.08 - 23.00和当前价格21.81。许多人在以21.81或22.11下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看CTO-PA价格图表，了解每日变化。

CTO Realty Growth, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CTO Realty Growth, Inc.的最高价格是23.00。在20.08 - 23.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre的绩效。

CTO Realty Growth, Inc.股票的最低价格是多少？

CTO Realty Growth, Inc.（CTO-PA）的最低价格为20.08。将其与当前的21.81和20.08 - 23.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTO-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CTO-PA股票是什么时候拆分的？

CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.67和7.07%中可见。

日范围
21.67 21.96
年范围
20.08 23.00
前一天收盘价
21.67
开盘价
21.96
卖价
21.81
买价
22.11
最低价
21.67
最高价
21.96
交易量
15
日变化
0.65%
月变化
-2.59%
6个月变化
7.07%
年变化
7.07%
