CTO-PA: CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre
El tipo de cambio de CTO-PA de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.67, mientras que el máximo ha alcanzado 21.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CTO-PA hoy?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) se evalúa hoy en 21.81. El instrumento se negocia dentro de 0.65%; el cierre de ayer ha sido 21.67 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CTO-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre?
CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre se evalúa actualmente en 21.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.07% y USD. Monitoree los movimientos de CTO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CTO-PA?
Puede comprar acciones de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre (CTO-PA) al precio actual de 21.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.81 o 22.11, mientras que 15 y -0.68% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CTO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CTO-PA?
Invertir en CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre implica tener en cuenta el rango anual 20.08 - 23.00 y el precio actual 21.81. Muchos comparan -2.59% y 7.07% antes de colocar órdenes en 21.81 o 22.11. Estudie los cambios diarios de precios de CTO-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CTO Realty Growth, Inc.?
El precio más alto de CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) en el último año ha sido 23.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.08 - 23.00, una comparación con 21.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CTO Realty Growth, Inc.?
El precio más bajo de CTO Realty Growth, Inc. (CTO-PA) para el año ha sido 20.08. La comparación con los actuales 21.81 y 20.08 - 23.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CTO-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CTO-PA?
En el pasado, CTO Realty Growth Inc 6.375% Series A Cumulative Redeemable Pre ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.67 y 7.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.67
- Open
- 21.96
- Bid
- 21.81
- Ask
- 22.11
- Low
- 21.67
- High
- 21.96
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- -2.59%
- Cambio a 6 meses
- 7.07%
- Cambio anual
- 7.07%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.