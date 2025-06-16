Валюты / CREG
CREG: Smart Powerr Corp
1.57 USD 0.01 (0.63%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CREG за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.56, а максимальная — 1.65.
Следите за динамикой Smart Powerr Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CREG
- Smart Powerr regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Smart Powerr announces 1-for-10 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
Дневной диапазон
1.56 1.65
Годовой диапазон
0.18 2.30
- Предыдущее закрытие
- 1.58
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.56
- High
- 1.65
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- 153.23%
- Годовое изменение
- 82.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.