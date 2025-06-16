通貨 / CREG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CREG: Smart Powerr Corp
1.59 USD 0.01 (0.63%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CREGの今日の為替レートは、-0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり1.52の安値と1.65の高値で取引されました。
Smart Powerr Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CREG News
- Smart Powerr regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Smart Powerr announces 1-for-10 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
1日のレンジ
1.52 1.65
1年のレンジ
0.18 2.30
- 以前の終値
- 1.60
- 始値
- 1.65
- 買値
- 1.59
- 買値
- 1.89
- 安値
- 1.52
- 高値
- 1.65
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- -0.63%
- 1ヶ月の変化
- 1.92%
- 6ヶ月の変化
- 156.45%
- 1年の変化
- 84.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K