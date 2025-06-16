Valute / CREG
CREG: Smart Powerr Corp
1.64 USD 0.05 (3.14%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CREG ha avuto una variazione del 3.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.77.
Segui le dinamiche di Smart Powerr Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CREG News
- Smart Powerr regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Smart Powerr announces 1-for-10 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
Intervallo Giornaliero
1.56 1.77
Intervallo Annuale
0.18 2.30
- Chiusura Precedente
- 1.59
- Apertura
- 1.58
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Minimo
- 1.56
- Massimo
- 1.77
- Volume
- 184
- Variazione giornaliera
- 3.14%
- Variazione Mensile
- 5.13%
- Variazione Semestrale
- 164.52%
- Variazione Annuale
- 90.70%
21 settembre, domenica