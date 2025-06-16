QuotazioniSezioni
Valute / CREG
Tornare a Azioni

CREG: Smart Powerr Corp

1.64 USD 0.05 (3.14%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CREG ha avuto una variazione del 3.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.77.

Segui le dinamiche di Smart Powerr Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CREG News

Intervallo Giornaliero
1.56 1.77
Intervallo Annuale
0.18 2.30
Chiusura Precedente
1.59
Apertura
1.58
Bid
1.64
Ask
1.94
Minimo
1.56
Massimo
1.77
Volume
184
Variazione giornaliera
3.14%
Variazione Mensile
5.13%
Variazione Semestrale
164.52%
Variazione Annuale
90.70%
21 settembre, domenica