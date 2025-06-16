Währungen / CREG
CREG: Smart Powerr Corp
1.70 USD 0.11 (6.92%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CREG hat sich für heute um 6.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.56 bis zu einem Hoch von 1.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smart Powerr Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CREG News
Tagesspanne
1.56 1.77
Jahresspanne
0.18 2.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.59
- Eröffnung
- 1.58
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Tief
- 1.56
- Hoch
- 1.77
- Volumen
- 166
- Tagesänderung
- 6.92%
- Monatsänderung
- 8.97%
- 6-Monatsänderung
- 174.19%
- Jahresänderung
- 97.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K