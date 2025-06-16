시세섹션
통화 / CREG
주식로 돌아가기

CREG: Smart Powerr Corp

1.64 USD 0.05 (3.14%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CREG 환율이 오늘 3.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.56이고 고가는 1.77이었습니다.

Smart Powerr Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CREG News

일일 변동 비율
1.56 1.77
년간 변동
0.18 2.30
이전 종가
1.59
시가
1.58
Bid
1.64
Ask
1.94
저가
1.56
고가
1.77
볼륨
184
일일 변동
3.14%
월 변동
5.13%
6개월 변동
164.52%
년간 변동율
90.70%
20 9월, 토요일