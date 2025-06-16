Dövizler / CREG
CREG: Smart Powerr Corp
1.64 USD 0.05 (3.14%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CREG fiyatı bugün 3.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.56 ve Yüksek fiyatı olarak 1.77 aralığında işlem gördü.
Smart Powerr Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CREG haberleri
- Smart Powerr regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Smart Powerr announces 1-for-10 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
Günlük aralık
1.56 1.77
Yıllık aralık
0.18 2.30
- Önceki kapanış
- 1.59
- Açılış
- 1.58
- Satış
- 1.64
- Alış
- 1.94
- Düşük
- 1.56
- Yüksek
- 1.77
- Hacim
- 184
- Günlük değişim
- 3.14%
- Aylık değişim
- 5.13%
- 6 aylık değişim
- 164.52%
- Yıllık değişim
- 90.70%
21 Eylül, Pazar