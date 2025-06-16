Devises / CREG
CREG: Smart Powerr Corp
1.64 USD 0.05 (3.14%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CREG a changé de 3.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.56 et à un maximum de 1.77.
Suivez la dynamique Smart Powerr Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CREG Nouvelles
- Smart Powerr regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Smart Powerr announces 1-for-10 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
Range quotidien
1.56 1.77
Range Annuel
0.18 2.30
- Clôture Précédente
- 1.59
- Ouverture
- 1.58
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Plus Bas
- 1.56
- Plus Haut
- 1.77
- Volume
- 184
- Changement quotidien
- 3.14%
- Changement Mensuel
- 5.13%
- Changement à 6 Mois
- 164.52%
- Changement Annuel
- 90.70%
20 septembre, samedi