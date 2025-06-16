货币 / CREG
CREG: Smart Powerr Corp
1.60 USD 0.03 (1.91%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CREG汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点1.60和高点1.62进行交易。
关注Smart Powerr Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CREG新闻
- Smart Powerr regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Smart Powerr announces 1-for-10 reverse stock split to maintain Nasdaq listing
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
日范围
1.60 1.62
年范围
0.18 2.30
- 前一天收盘价
- 1.57
- 开盘价
- 1.61
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 1.60
- 最高价
- 1.62
- 交易量
- 12
- 日变化
- 1.91%
- 月变化
- 2.56%
- 6个月变化
- 158.06%
- 年变化
- 86.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值