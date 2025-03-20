КотировкиРазделы
BIS: ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

14.02 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BIS за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.93, а максимальная — 14.09.

Дневной диапазон
13.93 14.09
Годовой диапазон
13.39 25.86
Предыдущее закрытие
14.03
Open
13.93
Bid
14.02
Ask
14.32
Low
13.93
High
14.09
Объем
15
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
-1.75%
6-месячное изменение
-25.03%
Годовое изменение
-7.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.