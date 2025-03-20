Валюты / BIS
BIS: ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
14.02 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIS за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.93, а максимальная — 14.09.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.93 14.09
Годовой диапазон
13.39 25.86
- Предыдущее закрытие
- 14.03
- Open
- 13.93
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Low
- 13.93
- High
- 14.09
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- -1.75%
- 6-месячное изменение
- -25.03%
- Годовое изменение
- -7.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.