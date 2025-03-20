Devises / BIS
BIS: ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
13.64 USD 0.19 (1.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BIS a changé de 1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.60 et à un maximum de 13.65.
Suivez la dynamique ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BIS Nouvelles
Range quotidien
13.60 13.65
Range Annuel
13.39 25.86
- Clôture Précédente
- 13.45
- Ouverture
- 13.61
- Bid
- 13.64
- Ask
- 13.94
- Plus Bas
- 13.60
- Plus Haut
- 13.65
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- 1.41%
- Changement Mensuel
- -4.41%
- Changement à 6 Mois
- -27.06%
- Changement Annuel
- -10.44%
20 septembre, samedi