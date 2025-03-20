Währungen / BIS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BIS: ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
13.64 USD 0.19 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIS hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.60 bis zu einem Hoch von 13.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIS News
- BIS warns of mounting disconnect between debt and stock markets
- Market Rally Conceals Deep Cracks in World Economy, BIS Warns
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Tariffs threaten Fed with real inflation headache, BIS says
- World economy faces 'pivotal moment', central bank body BIS says
- Central bank body BIS delivers stark stablecoin warning
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Crypto Exec Blasts BIS: ‘Fear, Arrogance, Or Ignorance—Their Views Are Dangerous’
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
- U.S. Consumers To Be Hit Hardest By Pharmaceutical Tariffs
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- How ESG Policies Can Keep The Healthcare Sector Fighting Fit
Tagesspanne
13.60 13.64
Jahresspanne
13.39 25.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.45
- Eröffnung
- 13.61
- Bid
- 13.64
- Ask
- 13.94
- Tief
- 13.60
- Hoch
- 13.64
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- -4.41%
- 6-Monatsänderung
- -27.06%
- Jahresänderung
- -10.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K