KurseKategorien
Währungen / BIS
Zurück zum Aktien

BIS: ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

13.64 USD 0.19 (1.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIS hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.60 bis zu einem Hoch von 13.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIS News

Tagesspanne
13.60 13.64
Jahresspanne
13.39 25.86
Vorheriger Schlusskurs
13.45
Eröffnung
13.61
Bid
13.64
Ask
13.94
Tief
13.60
Hoch
13.64
Volumen
9
Tagesänderung
1.41%
Monatsänderung
-4.41%
6-Monatsänderung
-27.06%
Jahresänderung
-10.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K