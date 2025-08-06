Валюты / BIRK
BIRK: Birkenstock Holding plc
45.64 USD 0.46 (1.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIRK за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.67, а максимальная — 46.06.
Следите за динамикой Birkenstock Holding plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
44.67 46.06
Годовой диапазон
40.56 62.66
- Предыдущее закрытие
- 46.10
- Open
- 45.69
- Bid
- 45.64
- Ask
- 45.94
- Low
- 44.67
- High
- 46.06
- Объем
- 5.140 K
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- -12.21%
- 6-месячное изменение
- -1.55%
- Годовое изменение
- -7.48%
