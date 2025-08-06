Währungen / BIRK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BIRK: Birkenstock Holding plc
46.00 USD 0.39 (0.86%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIRK hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.65 bis zu einem Hoch von 46.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Birkenstock Holding plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIRK News
- Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
- 5 Shoes & Retail Apparel Stocks Positioned for Growth Amid Athleisure Boom
- Factbox-Hot or not? How recent high-profile US IPOs have performed
- Birkenstock: Great Value As Margins Heat Up (NYSE:BIRK)
- Earnings call transcript: Birkenstock Q3 2025 beats EPS, stock dips
- Birkenstock stock maintains Buy rating at Goldman Sachs after strong Q3
- Consumer Tech News (August 11–August 15): Consumer Sentiment Slips, Stimulus Sparks Rallies, and Cisco & Applied Materials Headline Earnings - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Wall St futures mixed after hot PPI tempers Fed rate cut bets
- Stifel lowers Birkenstock stock price target to $66 on B2B shift
- Birkenstock Holding plc 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BIRK)
- Birkenstock Holding plc (BIRK) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Why Are Birkenstock Shares Plunging Thursday? - Birkenstock Holding (NYSE:BIRK)
- Stock Market Today: Dow Jones Wavers Ahead Of PPI Inflation Report; AI Stock Coherent Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Tapestry, Deer and Cisco fall premarket; Birkenstock gains
- Birkenstock (BIRK) Q3 Earnings Top Estimates
- Birkenstock profit beats estimates as shoemaker outlines plan to cope with tariffs
- Birkenstock narrowly misses quarterly sales estimates as demand cools
- Advanced Auto Parts and Birkenstock are part of Zacks Earnings Preview
- Birkenstock stock outlook remains positive ahead of Q3 results, Piper Sandler says
- 3 Key Takeaways from the Q2 Earnings Season
- Skechers (SKX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel reaffirms Buy rating on Birkenstock stock amid currency headwinds
- Birkenstock (BIRK) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Wolverine World Wide (WWW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Tagesspanne
45.65 46.25
Jahresspanne
40.56 62.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.61
- Eröffnung
- 45.95
- Bid
- 46.00
- Ask
- 46.30
- Tief
- 45.65
- Hoch
- 46.25
- Volumen
- 1.894 K
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- -11.52%
- 6-Monatsänderung
- -0.78%
- Jahresänderung
- -6.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K