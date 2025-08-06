KurseKategorien
Währungen / BIRK
Zurück zum Aktien

BIRK: Birkenstock Holding plc

46.00 USD 0.39 (0.86%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIRK hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.65 bis zu einem Hoch von 46.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Birkenstock Holding plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIRK News

Tagesspanne
45.65 46.25
Jahresspanne
40.56 62.66
Vorheriger Schlusskurs
45.61
Eröffnung
45.95
Bid
46.00
Ask
46.30
Tief
45.65
Hoch
46.25
Volumen
1.894 K
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
-11.52%
6-Monatsänderung
-0.78%
Jahresänderung
-6.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K