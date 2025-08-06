FiyatlarBölümler
Dövizler / BIRK
Geri dön - Hisse senetleri

BIRK: Birkenstock Holding plc

47.67 USD 1.67 (3.63%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BIRK fiyatı bugün 3.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.51 ve Yüksek fiyatı olarak 47.95 aralığında işlem gördü.

Birkenstock Holding plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIRK haberleri

Günlük aralık
46.51 47.95
Yıllık aralık
40.56 62.66
Önceki kapanış
46.00
Açılış
46.66
Satış
47.67
Alış
47.97
Düşük
46.51
Yüksek
47.95
Hacim
3.962 K
Günlük değişim
3.63%
Aylık değişim
-8.31%
6 aylık değişim
2.83%
Yıllık değişim
-3.37%
21 Eylül, Pazar