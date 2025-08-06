CotationsSections
BIRK: Birkenstock Holding plc

47.67 USD 1.67 (3.63%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BIRK a changé de 3.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.51 et à un maximum de 47.95.

Suivez la dynamique Birkenstock Holding plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
46.51 47.95
Range Annuel
40.56 62.66
Clôture Précédente
46.00
Ouverture
46.66
Bid
47.67
Ask
47.97
Plus Bas
46.51
Plus Haut
47.95
Volume
3.962 K
Changement quotidien
3.63%
Changement Mensuel
-8.31%
Changement à 6 Mois
2.83%
Changement Annuel
-3.37%
20 septembre, samedi