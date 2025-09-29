- Обзор рынка
ATIIW: Archimedes Tech SPAC Partners II Co.
Курс ATIIW за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3625, а максимальная — 0.3750.
Следите за динамикой Archimedes Tech SPAC Partners II Co.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATIIW сегодня?
Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) сегодня оценивается на уровне 0.3748. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 0.3751, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATIIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?
Archimedes Tech SPAC Partners II Co. в настоящее время оценивается в 0.3748. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 49.92% и USD. Отслеживайте движения ATIIW на графике в реальном времени.
Как купить акции ATIIW?
Вы можете купить акции Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) по текущей цене 0.3748. Ордера обычно размещаются около 0.3748 или 0.3778, тогда как 4 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATIIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATIIW?
Инвестирование в Archimedes Tech SPAC Partners II Co. предполагает учет годового диапазона 0.1900 - 0.5500 и текущей цены 0.3748. Многие сравнивают 4.11% и 49.92% перед размещением ордеров на 0.3748 или 0.3778. Изучайте ежедневные изменения цены ATIIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?
Самая высокая цена Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) за последний год составила 0.5500. Акции заметно колебались в пределах 0.1900 - 0.5500, сравнение с 0.3751 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Archimedes Tech SPAC Partners II Co. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?
Самая низкая цена Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) за год составила 0.1900. Сравнение с текущими 0.3748 и 0.1900 - 0.5500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATIIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATIIW?
В прошлом Archimedes Tech SPAC Partners II Co. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3751 и 49.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.3751
- Open
- 0.3750
- Bid
- 0.3748
- Ask
- 0.3778
- Low
- 0.3625
- High
- 0.3750
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 4.11%
- 6-месячное изменение
- 49.92%
- Годовое изменение
- 49.92%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%