ATIIW: Archimedes Tech SPAC Partners II Co.
A taxa do ATIIW para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3625 e o mais alto foi 0.3750.
Veja a dinâmica do par de moedas Archimedes Tech SPAC Partners II Co.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ATIIW hoje?
Hoje Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) está avaliado em 0.3748. O instrumento é negociado dentro de -0.08%, o fechamento de ontem foi 0.3751, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ATIIW em tempo real.
As ações de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. pagam dividendos?
Atualmente Archimedes Tech SPAC Partners II Co. está avaliado em 0.3748. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 49.92% e USD. Monitore os movimentos de ATIIW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ATIIW?
Você pode comprar ações de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) pelo preço atual 0.3748. Ordens geralmente são executadas perto de 0.3748 ou 0.3778, enquanto 4 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ATIIW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ATIIW?
Investir em Archimedes Tech SPAC Partners II Co. envolve considerar a faixa anual 0.1900 - 0.5500 e o preço atual 0.3748. Muitos comparam 4.11% e 49.92% antes de enviar ordens em 0.3748 ou 0.3778. Estude as mudanças diárias de preço de ATIIW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?
O maior preço de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) no último ano foi 0.5500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1900 - 0.5500, e a comparação com 0.3751 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?
O menor preço de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) no ano foi 0.1900. A comparação com o preço atual 0.3748 e 0.1900 - 0.5500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ATIIW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ATIIW?
No passado Archimedes Tech SPAC Partners II Co. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3751 e 49.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.3751
- Open
- 0.3750
- Bid
- 0.3748
- Ask
- 0.3778
- Low
- 0.3625
- High
- 0.3750
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 4.11%
- Mudança de 6 meses
- 49.92%
- Mudança anual
- 49.92%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4