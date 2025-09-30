QuotazioniSezioni
ATIIW: Archimedes Tech SPAC Partners II Co.

0.3748 USD 0.0003 (0.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATIIW ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3625 e ad un massimo di 0.3750.

Segui le dinamiche di Archimedes Tech SPAC Partners II Co.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ATIIW oggi?

Oggi le azioni Archimedes Tech SPAC Partners II Co. sono prezzate a 0.3748. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 0.3751 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ATIIW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Archimedes Tech SPAC Partners II Co. pagano dividendi?

Archimedes Tech SPAC Partners II Co. è attualmente valutato a 0.3748. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 49.92% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ATIIW.

Come acquistare azioni ATIIW?

Puoi acquistare azioni Archimedes Tech SPAC Partners II Co. al prezzo attuale di 0.3748. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.3748 o 0.3778, mentre 4 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ATIIW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ATIIW?

Investire in Archimedes Tech SPAC Partners II Co. implica considerare l'intervallo annuale 0.1900 - 0.5500 e il prezzo attuale 0.3748. Molti confrontano 4.11% e 49.92% prima di effettuare ordini su 0.3748 o 0.3778. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ATIIW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?

Il prezzo massimo di Archimedes Tech SPAC Partners II Co. nell'ultimo anno è stato 0.5500. All'interno di 0.1900 - 0.5500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3751 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Archimedes Tech SPAC Partners II Co. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?

Il prezzo più basso di Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) nel corso dell'anno è stato 0.1900. Confrontandolo con gli attuali 0.3748 e 0.1900 - 0.5500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ATIIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ATIIW?

Archimedes Tech SPAC Partners II Co. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3751 e 49.92%.

Intervallo Giornaliero
0.3625 0.3750
Intervallo Annuale
0.1900 0.5500
Chiusura Precedente
0.3751
Apertura
0.3750
Bid
0.3748
Ask
0.3778
Minimo
0.3625
Massimo
0.3750
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
4.11%
Variazione Semestrale
49.92%
Variazione Annuale
49.92%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4