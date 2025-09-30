- Aperçu
ATIIW: Archimedes Tech SPAC Partners II Co.
Le taux de change de ATIIW a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3625 et à un maximum de 0.3750.
Suivez la dynamique Archimedes Tech SPAC Partners II Co.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ATIIW aujourd'hui ?
L'action Archimedes Tech SPAC Partners II Co. est cotée à 0.3748 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 0.3751 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de ATIIW présente ces mises à jour.
L'action Archimedes Tech SPAC Partners II Co. verse-t-elle des dividendes ?
Archimedes Tech SPAC Partners II Co. est actuellement valorisé à 0.3748. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 49.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ATIIW.
Comment acheter des actions ATIIW ?
Vous pouvez acheter des actions Archimedes Tech SPAC Partners II Co. au cours actuel de 0.3748. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.3748 ou de 0.3778, le 4 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ATIIW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ATIIW ?
Investir dans Archimedes Tech SPAC Partners II Co. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1900 - 0.5500 et le prix actuel 0.3748. Beaucoup comparent 4.11% et 49.92% avant de passer des ordres à 0.3748 ou 0.3778. Consultez le graphique du cours de ATIIW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Archimedes Tech SPAC Partners II Co. ?
Le cours le plus élevé de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. l'année dernière était 0.5500. Au cours de 0.1900 - 0.5500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.3751 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Archimedes Tech SPAC Partners II Co. ?
Le cours le plus bas de Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) sur l'année a été 0.1900. Sa comparaison avec 0.3748 et 0.1900 - 0.5500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ATIIW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ATIIW a-t-elle été divisée ?
Archimedes Tech SPAC Partners II Co. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.3751 et 49.92% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.3751
- Ouverture
- 0.3750
- Bid
- 0.3748
- Ask
- 0.3778
- Plus Bas
- 0.3625
- Plus Haut
- 0.3750
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 4.11%
- Changement à 6 Mois
- 49.92%
- Changement Annuel
- 49.92%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4