ATIIW: Archimedes Tech SPAC Partners II Co.
Der Wechselkurs von ATIIW hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3625 bis zu einem Hoch von 0.3750 gehandelt.
Verfolgen Sie die Archimedes Tech SPAC Partners II Co.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ATIIW heute?
Die Aktie von Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) notiert heute bei 0.3748. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.3751 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von ATIIW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ATIIW Dividenden?
Archimedes Tech SPAC Partners II Co. wird derzeit mit 0.3748 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 49.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ATIIW zu verfolgen.
Wie kaufe ich ATIIW-Aktien?
Sie können Aktien von Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) zum aktuellen Kurs von 0.3748 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.3748 oder 0.3778 platziert, während 4 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ATIIW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ATIIW-Aktien?
Bei einer Investition in Archimedes Tech SPAC Partners II Co. müssen die jährliche Spanne 0.1900 - 0.5500 und der aktuelle Kurs 0.3748 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.11% und 49.92%, bevor sie Orders zu 0.3748 oder 0.3778 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ATIIW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?
Der höchste Kurs von Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) im vergangenen Jahr lag bei 0.5500. Innerhalb von 0.1900 - 0.5500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.3751 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Archimedes Tech SPAC Partners II Co. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Archimedes Tech SPAC Partners II Co.?
Der niedrigste Kurs von Archimedes Tech SPAC Partners II Co. (ATIIW) im Laufe des Jahres betrug 0.1900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.3748 und der Spanne 0.1900 - 0.5500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ATIIW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ATIIW statt?
Archimedes Tech SPAC Partners II Co. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.3751 und 49.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3751
- Eröffnung
- 0.3750
- Bid
- 0.3748
- Ask
- 0.3778
- Tief
- 0.3625
- Hoch
- 0.3750
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 4.11%
- 6-Monatsänderung
- 49.92%
- Jahresänderung
- 49.92%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4