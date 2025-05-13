Валюты / ASTC
ASTC: Astrotech Corporation
4.87 USD 0.13 (2.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASTC за сегодня изменился на -2.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.87, а максимальная — 4.88.
Следите за динамикой Astrotech Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.87 4.88
Годовой диапазон
4.71 8.52
- Предыдущее закрытие
- 5.00
- Open
- 4.88
- Bid
- 4.87
- Ask
- 5.17
- Low
- 4.87
- High
- 4.88
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -2.60%
- Месячное изменение
- -4.70%
- 6-месячное изменение
- -22.94%
- Годовое изменение
- -39.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.