ASTC: Astrotech Corporation
4.90 USD 0.07 (1.45%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASTC hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.75 bis zu einem Hoch von 4.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Astrotech Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.75 4.99
Jahresspanne
4.71 8.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.83
- Eröffnung
- 4.83
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Tief
- 4.75
- Hoch
- 4.99
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 1.45%
- Monatsänderung
- -4.11%
- 6-Monatsänderung
- -22.47%
- Jahresänderung
- -39.51%
