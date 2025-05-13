KurseKategorien
Währungen / ASTC
Zurück zum Aktien

ASTC: Astrotech Corporation

4.90 USD 0.07 (1.45%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ASTC hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.75 bis zu einem Hoch von 4.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Astrotech Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTC News

Tagesspanne
4.75 4.99
Jahresspanne
4.71 8.52
Vorheriger Schlusskurs
4.83
Eröffnung
4.83
Bid
4.90
Ask
5.20
Tief
4.75
Hoch
4.99
Volumen
53
Tagesänderung
1.45%
Monatsänderung
-4.11%
6-Monatsänderung
-22.47%
Jahresänderung
-39.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K