QuotazioniSezioni
Valute / ASTC
Tornare a Azioni

ASTC: Astrotech Corporation

4.88 USD 0.02 (0.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASTC ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.88 e ad un massimo di 4.94.

Segui le dinamiche di Astrotech Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTC News

Intervallo Giornaliero
4.88 4.94
Intervallo Annuale
4.71 8.52
Chiusura Precedente
4.90
Apertura
4.94
Bid
4.88
Ask
5.18
Minimo
4.88
Massimo
4.94
Volume
5
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
-4.50%
Variazione Semestrale
-22.78%
Variazione Annuale
-39.75%
21 settembre, domenica