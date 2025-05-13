Valute / ASTC
ASTC: Astrotech Corporation
4.88 USD 0.02 (0.41%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASTC ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.88 e ad un massimo di 4.94.
Segui le dinamiche di Astrotech Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.88 4.94
Intervallo Annuale
4.71 8.52
- Chiusura Precedente
- 4.90
- Apertura
- 4.94
- Bid
- 4.88
- Ask
- 5.18
- Minimo
- 4.88
- Massimo
- 4.94
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- -4.50%
- Variazione Semestrale
- -22.78%
- Variazione Annuale
- -39.75%
21 settembre, domenica