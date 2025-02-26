Валюты / ARHS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARHS: Arhaus Inc - Class A
11.03 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARHS за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.72, а максимальная — 11.09.
Следите за динамикой Arhaus Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARHS
- Wells Fargo raises Restoration Hardware stock price target to $295 on pricing trends
- Wayfair stock faces pressure as Raymond James warns of tariff impact
- Bassett Furniture stock rises as competitors fall on Trump tariff threat
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- Trump Launches National Security Probe Into Furniture Imports—Home Furnishing Stocks Plunge After Hours - Arhaus (NASDAQ:ARHS), HNI (NYSE:HNI)
- Arhaus Q2: An Unwarranted Stock Rally (NASDAQ:ARHS)
- Guggenheim raises Arhaus stock price target to $14 on strong Q2 results
- Arhaus stock price target raised to $11 from $9 at Piper Sandler
- Arhaus, Inc. (ARHS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Arhaus, Inc. (ARHS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ODP Corp. (ODP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sally Beauty (SBH) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- RH Defies 50-Year Housing Slump: What's Driving Its Growth?
- RH Stock Climbs 19% in Past Month: Buy the Surge or Pull Back?
- Tractor Supply (TSCO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TD Cowen reiterates Buy rating on Restoration Hardware stock
- Is It Too Optimistic of RH to Maintain Margin Outlook Despite Tariffs?
- Williams-Sonoma: Balancing Industry Turbulence And Company Strength (NYSE:WSM)
- Raymond James starts Arhaus with Market Perform rating
- Arhaus announces officer departure and shareholder vote results
- Amazon.com To $253? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arhaus (NASDAQ:ARHS), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Deutsche Bank upgrades Peloton as it sees stock ‘unfairly punished’
- Robinhood, Couchbase And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Arhaus (NASDAQ:ARHS)
- Arhaus Q4: Structural Margins Lower Than Expected, Price Is Not Opportunistic (ARHS)
Дневной диапазон
10.72 11.09
Годовой диапазон
6.66 13.02
- Предыдущее закрытие
- 11.02
- Open
- 11.03
- Bid
- 11.03
- Ask
- 11.33
- Low
- 10.72
- High
- 11.09
- Объем
- 2.546 K
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -3.58%
- 6-месячное изменение
- 28.11%
- Годовое изменение
- -10.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.