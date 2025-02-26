КотировкиРазделы
Валюты / ARHS
Назад в Рынок акций США

ARHS: Arhaus Inc - Class A

11.03 USD 0.01 (0.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARHS за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.72, а максимальная — 11.09.

Следите за динамикой Arhaus Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ARHS

Дневной диапазон
10.72 11.09
Годовой диапазон
6.66 13.02
Предыдущее закрытие
11.02
Open
11.03
Bid
11.03
Ask
11.33
Low
10.72
High
11.09
Объем
2.546 K
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
-3.58%
6-месячное изменение
28.11%
Годовое изменение
-10.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.