Devises / ARHS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ARHS: Arhaus Inc - Class A
11.06 USD 0.23 (2.04%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARHS a changé de -2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.94 et à un maximum de 11.37.
Suivez la dynamique Arhaus Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARHS Nouvelles
- Arhaus: I Need More Clarity On Revenue And Profits (NASDAQ:ARHS)
- Wells Fargo raises Restoration Hardware stock price target to $295 on pricing trends
- Wayfair stock faces pressure as Raymond James warns of tariff impact
- Bassett Furniture stock rises as competitors fall on Trump tariff threat
- Furniture stocks in focus as tariff probe raises uncertainty for RH, WSM
- Trump Launches National Security Probe Into Furniture Imports—Home Furnishing Stocks Plunge After Hours - Arhaus (NASDAQ:ARHS), HNI (NYSE:HNI)
- Arhaus Q2: An Unwarranted Stock Rally (NASDAQ:ARHS)
- Guggenheim raises Arhaus stock price target to $14 on strong Q2 results
- Arhaus stock price target raised to $11 from $9 at Piper Sandler
- Arhaus, Inc. (ARHS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Arhaus, Inc. (ARHS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- ODP Corp. (ODP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sally Beauty (SBH) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- RH Defies 50-Year Housing Slump: What's Driving Its Growth?
- RH Stock Climbs 19% in Past Month: Buy the Surge or Pull Back?
- Tractor Supply (TSCO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- TD Cowen reiterates Buy rating on Restoration Hardware stock
- Is It Too Optimistic of RH to Maintain Margin Outlook Despite Tariffs?
- Williams-Sonoma: Balancing Industry Turbulence And Company Strength (NYSE:WSM)
- Raymond James starts Arhaus with Market Perform rating
- Arhaus announces officer departure and shareholder vote results
- Amazon.com To $253? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arhaus (NASDAQ:ARHS), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Deutsche Bank upgrades Peloton as it sees stock ‘unfairly punished’
- Robinhood, Couchbase And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Arhaus (NASDAQ:ARHS)
Range quotidien
10.94 11.37
Range Annuel
6.66 13.02
- Clôture Précédente
- 11.29
- Ouverture
- 11.37
- Bid
- 11.06
- Ask
- 11.36
- Plus Bas
- 10.94
- Plus Haut
- 11.37
- Volume
- 3.260 K
- Changement quotidien
- -2.04%
- Changement Mensuel
- -3.32%
- Changement à 6 Mois
- 28.46%
- Changement Annuel
- -9.79%
20 septembre, samedi