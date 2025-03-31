Währungen / ARHS
ARHS: Arhaus Inc - Class A
11.29 USD 0.08 (0.71%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARHS hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.98 bis zu einem Hoch von 11.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arhaus Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARHS News
Tagesspanne
10.98 11.30
Jahresspanne
6.66 13.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.21
- Eröffnung
- 11.20
- Bid
- 11.29
- Ask
- 11.59
- Tief
- 10.98
- Hoch
- 11.30
- Volumen
- 4.500 K
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- -1.31%
- 6-Monatsänderung
- 31.13%
- Jahresänderung
- -7.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K