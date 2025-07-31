КотировкиРазделы
Валюты / ANEW
Назад в Рынок акций США

ANEW: ProShares MSCI Transformational Changes ETF

50.44 USD 0.86 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANEW за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.11, а максимальная — 50.44.

Следите за динамикой ProShares MSCI Transformational Changes ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ANEW

Дневной диапазон
50.11 50.44
Годовой диапазон
41.63 51.30
Предыдущее закрытие
51.30
Open
50.11
Bid
50.44
Ask
50.74
Low
50.11
High
50.44
Объем
2
Дневное изменение
-1.68%
Месячное изменение
0.66%
6-месячное изменение
11.84%
Годовое изменение
11.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.