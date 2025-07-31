Валюты / ANEW
ANEW: ProShares MSCI Transformational Changes ETF
50.44 USD 0.86 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANEW за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.11, а максимальная — 50.44.
Следите за динамикой ProShares MSCI Transformational Changes ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
50.11 50.44
Годовой диапазон
41.63 51.30
- Предыдущее закрытие
- 51.30
- Open
- 50.11
- Bid
- 50.44
- Ask
- 50.74
- Low
- 50.11
- High
- 50.44
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.68%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- 11.84%
- Годовое изменение
- 11.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.