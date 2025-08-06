Währungen / ANEW
ANEW: ProShares MSCI Transformational Changes ETF
52.15 USD 1.71 (3.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANEW hat sich für heute um 3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.07 bis zu einem Hoch von 52.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares MSCI Transformational Changes ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
52.07 52.22
Jahresspanne
41.63 52.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.44
- Eröffnung
- 52.07
- Bid
- 52.15
- Ask
- 52.45
- Tief
- 52.07
- Hoch
- 52.22
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 3.39%
- Monatsänderung
- 4.07%
- 6-Monatsänderung
- 15.63%
- Jahresänderung
- 15.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K