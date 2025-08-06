KurseKategorien
Währungen / ANEW
Zurück zum Aktien

ANEW: ProShares MSCI Transformational Changes ETF

52.15 USD 1.71 (3.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANEW hat sich für heute um 3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.07 bis zu einem Hoch von 52.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares MSCI Transformational Changes ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANEW News

Tagesspanne
52.07 52.22
Jahresspanne
41.63 52.22
Vorheriger Schlusskurs
50.44
Eröffnung
52.07
Bid
52.15
Ask
52.45
Tief
52.07
Hoch
52.22
Volumen
8
Tagesänderung
3.39%
Monatsänderung
4.07%
6-Monatsänderung
15.63%
Jahresänderung
15.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K