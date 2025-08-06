Dövizler / ANEW
ANEW: ProShares MSCI Transformational Changes ETF
52.15 USD 1.71 (3.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ANEW fiyatı bugün 3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.07 ve Yüksek fiyatı olarak 52.22 aralığında işlem gördü.
ProShares MSCI Transformational Changes ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ANEW haberleri
Günlük aralık
52.07 52.22
Yıllık aralık
41.63 52.22
- Önceki kapanış
- 50.44
- Açılış
- 52.07
- Satış
- 52.15
- Alış
- 52.45
- Düşük
- 52.07
- Yüksek
- 52.22
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 3.39%
- Aylık değişim
- 4.07%
- 6 aylık değişim
- 15.63%
- Yıllık değişim
- 15.63%
21 Eylül, Pazar