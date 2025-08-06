FiyatlarBölümler
Dövizler / ANEW
ANEW: ProShares MSCI Transformational Changes ETF

52.15 USD 1.71 (3.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANEW fiyatı bugün 3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.07 ve Yüksek fiyatı olarak 52.22 aralığında işlem gördü.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
52.07 52.22
Yıllık aralık
41.63 52.22
Önceki kapanış
50.44
Açılış
52.07
Satış
52.15
Alış
52.45
Düşük
52.07
Yüksek
52.22
Hacim
8
Günlük değişim
3.39%
Aylık değişim
4.07%
6 aylık değişim
15.63%
Yıllık değişim
15.63%
21 Eylül, Pazar