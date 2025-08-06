Devises / ANEW
ANEW: ProShares MSCI Transformational Changes ETF
52.15 USD 1.71 (3.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ANEW a changé de 3.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.07 et à un maximum de 52.22.
Suivez la dynamique ProShares MSCI Transformational Changes ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
52.07 52.22
Range Annuel
41.63 52.22
- Clôture Précédente
- 50.44
- Ouverture
- 52.07
- Bid
- 52.15
- Ask
- 52.45
- Plus Bas
- 52.07
- Plus Haut
- 52.22
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 3.39%
- Changement Mensuel
- 4.07%
- Changement à 6 Mois
- 15.63%
- Changement Annuel
- 15.63%
20 septembre, samedi