Курс TECHDE30 за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3911.10, а максимальная — 3963.10.

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