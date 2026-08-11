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TECHDE30: Germany Tech 30 Index

3937.50 EUR 31.60 (0.80%)
Сектор: Индекс Базовая: Евро Валюта прибыли: Евро

Курс TECHDE30 за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3911.10, а максимальная — 3963.10.

Следите за динамикой Germany Tech 30 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс TECHDE30?

Инвестирование в индекс Germany Tech 30 Index (TECHDE30) подразумевает анализ 3300.10 - 4279.30 и текущей 3937.50. 8.68% и 3410 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения TECHDE30 на графике в реальном времени.

Какова цена Germany Tech 30 Index сегодня?

Индекс TECHDE30 в настоящее время составляет 3937.50. Торгуется в пределах 3911.10 - 3963.10, сравнение с 3969.10 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Germany Tech 30 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Germany Tech 30 Index за всю историю?

Индекс TECHDE30 достигал 4279.30 на пике. В пределах 3300.10 - 4279.30 сравнение 3937.50 и 0.38% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику TECHDE30 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса TECHDE30 за всю историю?

Индекс TECHDE30 достигал минимума в 3300.10 в пределах 3300.10 - 4279.30. Он отражает долгосрочные риски наряду с 3937.50 и 6.88%. Детально движение Germany Tech 30 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
3911.10 3963.10
Годовой диапазон
3300.10 4279.30
Предыдущее закрытие
3969.10
Open
3922.70
Bid
3937.50
Ask
3937.80
Low
3911.10
High
3963.10
Объем
3.410 K
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
6.88%
Годовое изменение
8.68%
11 августа, вторник