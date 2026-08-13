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TECHDE30: Germany Tech 30 Index
4074.10 EUR 136.60 (3.47%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元
今日TECHDE30汇率已更改3.47%。当日，交易品种以低点4070.40和高点4077.50进行交易。
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- M15
- M30
- H4
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常见问题解答
如何投资TECHDE30指数？
投资Germany Tech 30 Index指数意味着分析3300.10 - 4279.30和当前4074.10。12.45%和147也显示了市场表现。请立即关注TECHDE30的实时图表更新。
今天Germany Tech 30 Index的价格是多少？
TECHDE30指数目前为4074.10。它在4070.40 - 4077.50范围内交易，而与3937.50的比较显示了方向。探索Germany Tech 30 Index实时价格图表，了解每日变化。
Germany Tech 30 Index指数有史以来的最高值是多少？
TECHDE30指数达到最高点4279.30。在3300.10 - 4279.30内，比较4074.10和0.01%有助于了解动量。使用实时图表跟踪TECHDE30表现。
TECHDE30指数有史以来的最低值是多少？
TECHDE30指数在3300.10 - 4279.30内跌至3300.10的低点。与4074.10和10.59%一起，它反映了长期风险。观看Germany Tech 30 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
4070.40 4077.50
年范围
3300.10 4279.30
- 前一天收盘价
- 3937.50
- 开盘价
- 4073.70
- 卖价
- 4074.10
- 买价
- 4074.40
- 最低价
- 4070.40
- 最高价
- 4077.50
- 交易量
- 147
- 日变化
- 3.47%
- 月变化
- 4.34%
- 6个月变化
- 10.59%
- 年变化
- 12.45%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.5%
07:00
EUR
- 实际值
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- 预测值
- 3.8%
- 前值
- 3.8%
09:00
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- 实际值
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- 前值
- -0.2%