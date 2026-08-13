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TECHDE30: Germany Tech 30 Index

4074.10 EUR 136.60 (3.47%)
版块: 指数 基础: 欧元 盈利货币: 欧元

今日TECHDE30汇率已更改3.47%。当日，交易品种以低点4070.40和高点4077.50进行交易。

关注Germany Tech 30 Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

如何投资TECHDE30指数？

投资Germany Tech 30 Index指数意味着分析3300.10 - 4279.30和当前4074.10。12.45%和147也显示了市场表现。请立即关注TECHDE30的实时图表更新。

今天Germany Tech 30 Index的价格是多少？

TECHDE30指数目前为4074.10。它在4070.40 - 4077.50范围内交易，而与3937.50的比较显示了方向。探索Germany Tech 30 Index实时价格图表，了解每日变化。

Germany Tech 30 Index指数有史以来的最高值是多少？

TECHDE30指数达到最高点4279.30。在3300.10 - 4279.30内，比较4074.10和0.01%有助于了解动量。使用实时图表跟踪TECHDE30表现。

TECHDE30指数有史以来的最低值是多少？

TECHDE30指数在3300.10 - 4279.30内跌至3300.10的低点。与4074.10和10.59%一起，它反映了长期风险。观看Germany Tech 30 Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
4070.40 4077.50
年范围
3300.10 4279.30
前一天收盘价
3937.50
开盘价
4073.70
卖价
4074.10
买价
4074.40
最低价
4070.40
最高价
4077.50
交易量
147
日变化
3.47%
月变化
4.34%
6个月变化
10.59%
年变化
12.45%
13 八月, 星期四
07:00
EUR
CPI 年率y/y
实际值
预测值
3.5%
前值
3.5%
07:00
EUR
HICP年率y/y
实际值
预测值
3.8%
前值
3.8%
09:00
EUR
工业生产指数月率m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
-0.2%