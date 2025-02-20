КотировкиРазделы
USDTHB: US Dollar vs Thai Baht

31.7490 THB 0.1190 (0.38%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Thai Baht

Курс USDTHB за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.6000, а максимальная — 31.7800.

Следите за динамикой US Dollar vs Thai Baht. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.6000 31.7800
Годовой диапазон
31.5100 35.1560
Предыдущее закрытие
31.6300
Open
31.6640
Bid
31.7490
Ask
31.7520
Low
31.6000
High
31.7800
Объем
8.750 K
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
-1.61%
6-месячное изменение
-6.45%
Годовое изменение
-1.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.