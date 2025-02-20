Валюты / USDTHB
USDTHB: US Dollar vs Thai Baht
31.7490 THB 0.1190 (0.38%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Thai Baht
Курс USDTHB за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.6000, а максимальная — 31.7800.
Следите за динамикой US Dollar vs Thai Baht. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USDTHB
- BofA predicts further rate cuts for Thailand amid low inflation
- Thai household debt-to-GDP ratio drops to 88.4 at end-Q4
- Asia FX mixed: yen up on strong Tokyo CPI; Aussie dlr slips on RBA rate-hold bets
- Asia FX treads water as Trump tariff concerns linger; Australia CPI in focus
- Asia FX eases ahead of Trump tariffs; baht slumps as PM faces no-confidence vote
- Thailand aims to boost economic growth with $4.4 billion stimulus measures
- Thailand eyes growth above 3% this year, confident of strong first half
- Tariffs are probably the only reason still holding up the U.S. dollar: Citi
- Investors stay bearish on Asian currencies as trade war intensifies: Reuters poll
- Thai Baht shows unexpected strength, baffles analysts
- Thai central bank cuts policy rate amid slow growth, global trade risks
- Thailand rate cut would boost economy, finance minister says
- Bank of Thailand to hold rates at 2.25% on February 26, cut once in Q2: Reuters poll
- Bearish bets further ease on Asian currencies as markets look past Trump tariffs - Reuters poll
- Asia FX gains; Japanese yen jumps on safe-haven demand amid US tariff woes
Торговые приложения для USDTHB
Richter mt5
Эксперт Richter — это профессиональный рыночный аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Анализируя цены за определенный временной промежуток, он определяет силу и амплитуду цен с помощью уникальной индикационной системы на основе реальных данных. При изменении тренда и его направления, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмах бота учтены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, когда сигнал опускается ниже опред
Sequoia mt5
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Sequoia v4
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
Richter mt4
Эксперт Richter — это профессиональный рыночный аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Анализируя цены за определенный временной промежуток, он определяет силу и амплитуду цен с помощью уникальной индикационной системы на основе реальных данных. При изменении тренда и его направления, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмах бота учтены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, когда сигнал опускается ниже опред
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Дневной диапазон
31.6000 31.7800
Годовой диапазон
31.5100 35.1560
- Предыдущее закрытие
- 31.6300
- Open
- 31.6640
- Bid
- 31.7490
- Ask
- 31.7520
- Low
- 31.6000
- High
- 31.7800
- Объем
- 8.750 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- -1.61%
- 6-месячное изменение
- -6.45%
- Годовое изменение
- -1.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.