USDHUF: US Dollar vs Forint

329.567 HUF 1.544 (0.47%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Forint

Курс USDHUF за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 327.453 HUF за 1 USD, а максимальная — 329.609 HUF.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Венгерского форинта. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
327.453 329.609
Годовой диапазон
327.453 406.599
Предыдущее закрытие
328.02 3
Open
328.11 1
Bid
329.56 7
Ask
329.59 7
Low
327.45 3
High
329.60 9
Объем
53.111 K
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
-2.67%
6-месячное изменение
-11.45%
Годовое изменение
-7.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.