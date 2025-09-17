Курс USDHUF за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 327.453 HUF за 1 USD, а максимальная — 329.609 HUF.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Венгерского форинта. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.