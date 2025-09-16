КотировкиРазделы
Валюты / EURSEK
EURSEK: Euro vs Swedish Krona

10.96092 SEK 0.02896 (0.26%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Swedish Krona

Курс EURSEK за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.93459 SEK за 1 EUR, а максимальная — 10.96210 SEK.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Шведской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.93459 10.96210
Годовой диапазон
10.66084 11.70900
Предыдущее закрытие
10.9319 6
Open
10.9410 7
Bid
10.9609 2
Ask
10.9612 2
Low
10.9345 9
High
10.9621 0
Объем
8.431 K
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
-0.63%
6-месячное изменение
0.94%
Годовое изменение
-3.12%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.