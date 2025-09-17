CotizacionesSecciones
Divisas / EURSEK
EURSEK: Euro vs Swedish Krona

10.96990 SEK 0.00849 (0.08%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Swedish Krona

El tipo de cambio de EURSEK de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.96156 SEK por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 10.99442 SEK.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs corona sueca. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EURSEK News

Rango diario
10.96156 10.99442
Rango anual
10.66084 11.70900
Cierres anteriores
10.9614 1
Open
10.9723 6
Bid
10.9699 0
Ask
10.9702 0
Low
10.9615 6
High
10.9944 2
Volumen
11.899 K
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
-0.55%
Cambio a 6 meses
1.02%
Cambio anual
-3.04%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.