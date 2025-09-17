Divisas / EURSEK
EURSEK: Euro vs Swedish Krona
10.96990 SEK 0.00849 (0.08%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Swedish Krona
El tipo de cambio de EURSEK de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.96156 SEK por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 10.99442 SEK.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs corona sueca. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EURSEK News
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Hoy Señal 18/9: ¿Momento de Comprar tras el Recorte?
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- Forex Hoy - 18/09: Fed Adopta Postura Agresiva sobre Tipos
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- EUR/USD Hoy Previsión 18/09: ¿Oportunidad Alcista? (Gráfico)
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
- EUR/USD Hoy - Previsión 1/09: ¿Alcanzará 1,20 Tras la Fed?
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
- EUR/USD breaks out of range – Société Générale
- EUR/USD Forecast Today 17/09: Attempts a Breakout (Video)
- EUR: Range break-out – ING
- ECB's tracker sees wage growth falling further in 2026
- EUR/USD Hoy Señal 17/09: ¿Subirá el par a 1,2000? (Gráfico)
- Forex Hoy - 17/09: Mercados se Estabilizan ante Reunión Fed
Rango diario
10.96156 10.99442
Rango anual
10.66084 11.70900
- Cierres anteriores
- 10.9614 1
- Open
- 10.9723 6
- Bid
- 10.9699 0
- Ask
- 10.9702 0
- Low
- 10.9615 6
- High
- 10.9944 2
- Volumen
- 11.899 K
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- -0.55%
- Cambio a 6 meses
- 1.02%
- Cambio anual
- -3.04%
