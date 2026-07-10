TradePilot Essential MT5
- Утилиты
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Duc Hoan Nguyen->| Я — опытный разработчик и программист, специализирующийся на MQL4, MQL5 и Pine Script для TradingView, с внушительным послужным списком успешных решений, адаптированных для платформ MT4, MT5 и TradingView. За годы работы в финансовом и торговом секторах я реализовал множество разнообразных
- Версия: 1.0
- Активации: 5
TradePilot Essential — это практичный торговый инструмент для MT4 и MT5, который объединяет размещение ордеров, управление позициями и контроль рисков в одной понятной панели непосредственно на графике.
Вместо открытия нескольких окон или отдельного изменения каждого ордера трейдеры могут выполнять основные операции через централизованный интерфейс, одновременно отслеживая информацию о счёте, торговый объём и текущее состояние позиций.Быстрое и гибкое размещение ордеров
TradePilot Essential поддерживает как рыночные, так и отложенные ордера, включая Buy, Sell, Buy Pending (Stop/Limit) и Sell Pending (Stop/Limit).
Уровни Entry, Stop Loss и Take Profit можно подготовить с помощью интерактивных ценовых линий, отображаемых непосредственно на графике. Эти линии можно перемещать на необходимые ценовые уровни, что делает настройку и корректировку ордеров более наглядной и удобной.
Несколько методов расчёта размера позиции
Торговый объём может рассчитываться с использованием:
- Фиксированного размера лота
- Суммы риска в валюте счёта
- Процента риска, рассчитанного на основе баланса счёта
При выборе метода, основанного на риске, TradePilot Essential рассчитывает торговый объём в соответствии с расстоянием между ценой входа и уровнем Stop Loss.Централизованное управление позициями
Панель предоставляет ряд функций для управления активными позициями и отложенными ордерами:
- Закрыть все позиции
- Удалить все отложенные ордера
- Закрыть половину текущего объёма
- Закрыть одну четверть текущего объёма
- Закрыть позиции Buy или Sell по отдельности
- Закрыть прибыльные или убыточные позиции
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Панель также отображает общее количество ордеров и совокупный объём позиций Buy и Sell, позволяя пользователям быстро оценить свою текущую торговую экспозицию.Цена безубыточности и общее управление SL/TP
Функция Show BE отображает совокупную цену безубыточности нескольких позиций с учётом их объёмов и применимых торговых издержек.
TradePilot Essential также включает:
- Set SL All для применения общего уровня Stop Loss
- Set TP All для применения общего уровня Take Profit
- Remove All SL, TP для удаления существующих уровней Stop Loss и Take Profit
Эти функции помогают пользователям управлять несколькими позициями без необходимости изменять каждый ордер по отдельности.Гибкий Trailing Stop
Встроенный модуль Trailing Stop включает настраиваемые параметры для:
- Прибыли для активации
- Расстояния Stop Loss
- Шага трейлинга
Trailing Stop можно применять ко всем позициям одновременно или управлять им отдельно для каждого ордера. В зависимости от выбранного режима его значения могут рассчитываться в денежных единицах или пунктах.Понятный интерфейс на графике
Панель организует свои функции в чётко определённые разделы для размещения ордеров, управления ценовыми линиями, расчёта размера позиции, закрытия ордеров, отображения цены безубыточности, общего управления SL/TP и управления Trailing Stop.
Она также отображает основную торговую информацию, включая:
- Текущий символ и таймфрейм
- Серверное время
- Баланс и средства
- Цены Bid и Ask
- Текущий спред
- Выбранный торговый объём
- Общее количество ордеров и совокупный объём позиций
TradePilot Essential предназначен для упрощения повседневных торговых операций в MT4 и MT5. Его централизованная панель на графике предоставляет прямой доступ к размещению ордеров, управлению позициями, расчёту объёма, функциям Stop Loss, Take Profit, безубыточности и Trailing Stop в рамках единого интерфейса.
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