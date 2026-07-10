TradePilot Essential MT5

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TradePilot Essential — это практичный торговый инструмент для MT4 и MT5, который объединяет размещение ордеров, управление позициями и контроль рисков в одной понятной панели непосредственно на графике.

Вместо открытия нескольких окон или отдельного изменения каждого ордера трейдеры могут выполнять основные операции через централизованный интерфейс, одновременно отслеживая информацию о счёте, торговый объём и текущее состояние позиций.

Быстрое и гибкое размещение ордеров

TradePilot Essential поддерживает как рыночные, так и отложенные ордера, включая Buy, Sell, Buy Pending (Stop/Limit) и Sell Pending (Stop/Limit).

Уровни Entry, Stop Loss и Take Profit можно подготовить с помощью интерактивных ценовых линий, отображаемых непосредственно на графике. Эти линии можно перемещать на необходимые ценовые уровни, что делает настройку и корректировку ордеров более наглядной и удобной.

Несколько методов расчёта размера позиции

Торговый объём может рассчитываться с использованием:

  • Фиксированного размера лота
  • Суммы риска в валюте счёта
  • Процента риска, рассчитанного на основе баланса счёта

При выборе метода, основанного на риске, TradePilot Essential рассчитывает торговый объём в соответствии с расстоянием между ценой входа и уровнем Stop Loss.

Централизованное управление позициями

Панель предоставляет ряд функций для управления активными позициями и отложенными ордерами:

  • Закрыть все позиции
  • Удалить все отложенные ордера
  • Закрыть половину текущего объёма
  • Закрыть одну четверть текущего объёма
  • Закрыть позиции Buy или Sell по отдельности
  • Закрыть прибыльные или убыточные позиции
  • ...

Панель также отображает общее количество ордеров и совокупный объём позиций Buy и Sell, позволяя пользователям быстро оценить свою текущую торговую экспозицию.

Цена безубыточности и общее управление SL/TP

Функция Show BE отображает совокупную цену безубыточности нескольких позиций с учётом их объёмов и применимых торговых издержек.

TradePilot Essential также включает:

  • Set SL All для применения общего уровня Stop Loss
  • Set TP All для применения общего уровня Take Profit
  • Remove All SL, TP для удаления существующих уровней Stop Loss и Take Profit

Эти функции помогают пользователям управлять несколькими позициями без необходимости изменять каждый ордер по отдельности.

Гибкий Trailing Stop

Встроенный модуль Trailing Stop включает настраиваемые параметры для:

  • Прибыли для активации
  • Расстояния Stop Loss
  • Шага трейлинга

Trailing Stop можно применять ко всем позициям одновременно или управлять им отдельно для каждого ордера. В зависимости от выбранного режима его значения могут рассчитываться в денежных единицах или пунктах.

Понятный интерфейс на графике

Панель организует свои функции в чётко определённые разделы для размещения ордеров, управления ценовыми линиями, расчёта размера позиции, закрытия ордеров, отображения цены безубыточности, общего управления SL/TP и управления Trailing Stop.

Она также отображает основную торговую информацию, включая:

  • Текущий символ и таймфрейм
  • Серверное время
  • Баланс и средства
  • Цены Bid и Ask
  • Текущий спред
  • Выбранный торговый объём
  • Общее количество ордеров и совокупный объём позиций
Итог

TradePilot Essential предназначен для упрощения повседневных торговых операций в MT4 и MT5. Его централизованная панель на графике предоставляет прямой доступ к размещению ордеров, управлению позициями, расчёту объёма, функциям Stop Loss, Take Profit, безубыточности и Trailing Stop в рамках единого интерфейса.


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Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
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Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.55 (11)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Следуя проверенной логике SuperTrend от Kivanc Ozbilgic , этот инд
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Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) — это продвинутый индикатор, предназначенный для отслеживания трендов и анализа давления покупок и продаж в каждой фазе тренда. Используя Variable Index Dynamic Average как основную технику динамического сглаживания, этот инструмент предос
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (10)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line MT5 с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен.
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Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Обзор OA SnR Power — это мощный инструмент, созданный для трейдеров, чтобы идентифицировать и оценивать силу уровней поддержки и сопротивления. Используя такие ключевые факторы, как объем торгов, частота откатов и количество ретестов, этот индикатор предоставляет комплексный обзор крити
FREE
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.33 (6)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Supertrend Fakeout является усовершенствованной версией классического индикатора Supertrend , разработанного для обеспечения более надежных сигналов тренда. Благодаря включению таких усовершенствованных функций, как Fakeout Index Limit и Fakeout ATR Mult, этот индикатор помогае
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner — это современный торговый инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении критически важных трендов и определении прорывов в режиме реального времени. Благодаря автоматически создаваемым трендовым линиям на основе точек поворота, этот индикато
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner— передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах в реальн
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В постоянно меняющемся мире финансовых торгов точное определение и анализ уровней поддержки и сопротивления имеют решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений. SnR Retest and Break Multi-Timeframe — это индикатор поддержки и сопротивления, разработанный для улучшени
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3.33 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me На динамичных финансовых рынках выявление сигналов разворота тренда является необходимым для эффективной торговли. RSI Divergence Scanner предназначен для того, чтобы помочь вам точно и эффективно обнаруживать сигналы дивергенции RSI по различным валютным парам и временным интервалам. См
FREE
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Увеличьте свои торговые преимущества с помощью Follow Line с сканером, передового индикатора на основе волатильности, разработанного для серьезных трейдеров. Этот инструмент сочетает в себе силу полос Боллинджера с настраиваемыми параметрами, предлагая точные данные о движениях цен. See
FREE
RSI Divergence MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me На динамичных финансовых рынках выявление сигналов разворота тренда является необходимым для эффективной торговли. RSI Divergence Scanner предназначен для того, чтобы помочь вам точно и эффективно обнаруживать сигналы дивергенции RSI по различным валютным парам и временным интервалам. См
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Вы можете настроить метод расчета ATR между RMA (относительная скользя
FREE
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор AI Channels использует скользящую кластеризацию K-means — мощный метод машинного обучения в анализе кластеров — для предоставления реальных данных о тенденциях цен. Этот индикатор создает адаптивные каналы на основе кластеризованных ценовых данных, что позволяет трейдерам прини
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe — это продвинутый инструмент технического анализа, разработанный для профессиональных трейдеров, помогающий выявлять потенциальные зоны разворота цен путем сочетания ключевых рыночных сигналов и паттернов. С возможностями отображения на нескол
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор AI Channels использует скользящую кластеризацию K-means — мощный метод машинного обучения в анализе кластеров — для предоставления реальных данных о тенденциях цен. Этот индикатор создает адаптивные каналы на основе кластеризованных ценовых данных, что позволяет трейдерам прини
FREE
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Откройте для себя мощь искусственного интеллекта с SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner , революционным торговым инструментом для MetaTrader 5 (MT5). Этот индикатор переосмысливает рыночный анализ, сочетая кластеризацию K-means с широко популярным индикатором SuperTrend, предоставля
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Обзор OA SnR Power — это мощный инструмент, созданный для трейдеров, чтобы идентифицировать и оценивать силу уровней поддержки и сопротивления. Используя такие ключевые факторы, как объем торгов, частота откатов и количество ретестов, этот индикатор предоставляет комплексный обзор крити
FREE
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Трехбарного Разворота предлагает мощный инструмент для трейдеров, автоматически определяя и подчеркивая трехбарные разворотные паттерны на графике цен. Этот индикатор служит ценным ресурсом для обнаружения потенциальных разворотов тренда и позволяет пользователям улучшать точно
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Liquidity Pools – это продвинутый инструмент, который определяет и отмечает потенциальные зоны ликвидности на графике, анализируя области с частыми касаниями и объемом торговли в каждой зоне. Этот инструмент дает трейдерам полное представление о рыночной динамике, помогая им пр
Zero Lag MA Trend Levels MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Zero Lag MA Trend Levels MT5 с функцией сканера объединяет Zero-Lag скользящую среднюю (ZLMA) с обычной экспоненциальной скользящей средней (EMA), предоставляя трейдерам полное представление о рыночной динамике и ключевых уровнях цен. Кроме того, благодаря функциям сканера и оп
Zero Lag MA Trend Levels MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Zero Lag MA Trend Levels с функцией сканера объединяет Zero-Lag скользящую среднюю (ZLMA) с обычной экспоненциальной скользящей средней (EMA), предоставляя трейдерам полное представление о рыночной динамике и ключевых уровнях цен. Кроме того, благодаря функциям сканера и оповещ
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В условиях современной нестабильной финансовой торговли точное определение уровней поддержки и сопротивления имеет решающее значение для принятия обоснованных решений трейдерами. Predictive Ranges Scanner Multi-TF — это продвинутый инструмент, разработанный для сканирования и прогнозиров
Predictive Ranges MT5 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me В условиях современной нестабильной финансовой торговли точное определение уровней поддержки и сопротивления имеет решающее значение для принятия обоснованных решений трейдерами. Predictive Ranges Scanner Multi-TF — это продвинутый инструмент, разработанный для сканирования и прогнозиров
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем революционный индикатор RSI Kernel Optimized with Scanner для MT5 — передовой инструмент, который переосмысливает традиционный анализ RSI, интегрируя мощный алгоритм оценки плотности ядра (KDE). Этот продвинутый индикатор не только предоставляет информацию о рыночных трендах
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Индикатор Volumetric Order Blocks Multi Timeframe – мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся получить глубокие инсайты о рыночном поведении, выявляя ключевые ценовые области, где значительные участники рынка накапливают ордера. Эти области, известные как объемные бло
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.43 (7)
Эксперты
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Давайте начнем с выдающихся особенностей: Советник оснащен ФИЛЬТРОМ НОВОСТЕЙ и ФИЛЬТРОМ RSI. Низкий риск (некоторые валютные пары имеют просадку <10%, даже 5%). Этот советник не использует функции мартингейла или сетки. Советник может отображать визуальные зоны для ручной торговли, если
ML Adaptive SuperTrend MT5
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Откройте возможности передового машинного обучения с Machine Learning Adaptive SuperTrend , инновационным индикатором, разработанным для плавной адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Благодаря интеграции кластеризации методом k-средних с методологией SuperTrend, этот индикатор позв
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