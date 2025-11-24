Verion PowerSignal

Verion PowerSignal es un indicador diseñado para proporcionar señales visuales de posibles cambios en la dirección del precio, basado en un análisis interno de las condiciones del mercado que combina la dinámica de las velas y el comportamiento estructural.

El propósito del indicador es ayudar al usuario a identificar áreas donde el precio puede mostrar cambios de impulso, agotamiento o continuidad dentro de una tendencia existente. Las señales se muestran directamente en el gráfico como flechas COMPRA/VENTA y solo se confirman al cierre del bar, evitando el recálculo de señales pasadas.

PowerSignal puede usarse en diferentes estilos de trading:
– Confirmaciones
de retroceso de tendencia – Reacciones cerca de áreas
clave de soporte/resistencia – Intentos de reversión dentro de mercados
con rango limitado – Alineación con múltiples marcos temporales

Este indicador no realiza operaciones automáticamente ni garantiza el rendimiento. Está destinado a ayudar a los traders proporcionando información visual que complemente su propio análisis técnico.

Funciones

  • Señales totalmente NO repintadas

  • Flechas de COMPRA/VENTA confirmadas al cierre del bar

  • Funciona en todos los instrumentos disponibles en MetaTrader

  • Compatible con cualquier plazo

  • Presentación visual limpia e intuitiva

  • No se requiere una configuración compleja

  • Optimizado para estrategias basadas en la estructura de mercado

  • Ligero y adecuado para múltiples cartas

Uso sugerido

  • Combinado con las líneas de tendencia

  • Validar señales cerca de los niveles de soporte/resistencia

  • Observar las reacciones en las zonas de consolidación

  • Confirma los movimientos usando plazos más largos

Limitaciones

  • No se garantiza rentabilidad ni rendimiento.

  • Las señales representan solo asistencia informativa, no asesoramiento de inversión.

  • Los usuarios siempre deben analizar el contexto del mercado antes de tomar decisiones.


